Casal que comercializava drogas via aplicativos de mensagem é preso no Jardim Primavera

Na noite de domingo, 15, uma mulher de 24 anos e um homem de 27 foram presos por tráfico de drogas no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena, após a polícia encontrar uma porção de maconha enterrada nos fundos do quintal da residência dos suspeitos.

De acordo com o militares, eles teriam chegado até o endereço do casal, após receberem informações de que produtos furtados haviam sido trocados por drogas no local.

Após vistoriarem o imóvel e localizarem vários produtos de procedência duvidosa e o entorpecente, foi constatado através do celular da jovem, que ele usava aplicativos de mensagens para comercializar e marcar os pontos de entrega da sustância.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido até UNISP para o registro do flagrante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa