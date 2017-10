CORUMBIARA: Câmara emite nota esclarecendo formação de comissão para investigar prefeitura

Na manhã desta segunda-feira, 16, a redação do Extra de Rondônia recebeu nota emitida pela Câmara Municipal de Vereadores do município de Corumbiara, onde esclarece sobre a matéria veiculada nesta página eletrônica.

A matéria com o título, “CORUMBIARA: vereadores formam comissão para investigar porquê a cidade está com tantos problemas”, foi ao Ar neste domingo, 15.

Leia a nota na íntegra:

A Câmara Municipal de Corumbiara, por intermédio de sua assessoria de imprensa vem a público informar que os Vereadores Emerson Teixeira de Souza (PMDB), Daniel Camilo Neves (PP), Jose Firmino da Silva, (PSB) e Ildelita Raulino Oliveira (PDT) requereram através do Requerimento nº 026/2017 ao Presidente da Câmara que instaurasse uma Comissão de Vereadores afim de que pudesse ser feito um levantamento dos bens moveis da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura para saber as reais condições em que anda os equipamentos, os maquinários, os veículos entre outros, pertencentes as estas Secretarias,

No dia 13 (treze) de outubro na 28ª sessão ordinária o Presidente da Câmara, Valdinei da Costa Espíndola, colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 010/2017, criando uma comissão especial com fins específicos de atender o requerimento dos Vereadores citados acima, após debates a matéria foi aprovada e a Comissão foi composta pelos Vereadores Emerson Teixeira de Souza (PMDB), Sidinei dos Santos Moura (PP), Jose Firmino da Silva, (PSB) Jose Carlos de Lima (PDT) e Terezinha Aparecida Rosa Silva (PT), esses Vereadores terão 60 (sessenta) dias para efetuar os trabalhos sugeridos pelo requerimento nº 026/2017.

A Câmara de Corumbiara informa ainda que está à disposição para possíveis esclarecimentos quanto ao tema em debate.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração