Em Colorado, família pede a ajuda da população para alimentar os filhos

Uma família coloradense entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 16, para pedir ajuda, pois estão passando por necessidades financeiras.

Segundo o casal, Apoliana Santos de Jesus e Jailson Batista, sempre trabalharam, mas atualmente a mulher esta em tratamento para curar a depressão e sofre de pressão alta. Seu marido também se encontra com problemas de saúde, passou por três cirurgias de hérnias, fora os acidentes de trabalho, que hoje o deixou com sequelas.

O casal relatou que tem dois filhos e hoje só contam com o dinheiro da bolsa família para alimentar as crianças. Diante do quadro de saúde dos dois, eles estão pedindo ajuda as pessoas que puderem realizar doações com alimentos, valores em dinheiro, roupas e até brinquedos para as crianças.

Segundo Apoliana, o sonho de seu filho de três anos é ter uma bicicleta, mas diante da situação a mesma não tem condições de realizá-lo.

Caso alguém queira contribuir e ajudar esta família basta entrar em contato através do telefone 99233- 2609, toda a ajuda será bem vinda.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de família