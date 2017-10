Em solenidade, Unisp de Vilhena é inaugurada oficialmente

Na manhã desta segunda-feira, 16, o governador do Estado, Confúcio Moura (PMDB), juntamente com a prefeita e os deputados estaduais Rosangela Donadon e Luizinho Goebel, inauguraram o prédio da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.

A unidade que visa, não somente facilitar a acessibilidade da população aos órgãos de segurança pública, como também, o trabalho conjunto das unidades em prol da diminuição da criminalidade, custou aos cofres públicos quase R$ 4 milhões e conta com banheiros com acessibilidade, sala de audiência, cartório, reserva de armamento, sala de reconhecimento com proteção à vítima, sala para datiloscopista, alojamentos, cela de custódia provisória, dentre outros.

A solenidade, que contou com a presença dos delegados atuantes no município e no Cone Sul, além de representantes de todos os órgãos de segurança pública, como Bombeiro Militar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Sistema Prisional, Polícia Técnica, além do Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Lioberto Ubirajara, ocorreu nas dependências da própria UNISP.

De acordo com o delegado regional Fábio Campos, a sede dará um ânimo aos servidores que trabalhavam em um prédio da década de 80 e agora com a nova estrutura, poderão desenvolver seus trabalhos com mais conforto e segurança, além de unirem esforços em busca da diminuição da criminalidade. Já com relação ao espaço ser ou não suficiente para alojar todos os órgãos, o delegado afirmou que o prédio possui capacidade suficiente e que somente a Delegacia da Mulher, não migrará, porque requer um espaço reservado para a proteção das próprias requerentes.

O governador Confúcio Moura afirmou que não somente a UNISP de Vilhena, como todos as demais inauguradas por ele no Estado, trará melhores condições de trabalho aos servidores da segurança pública e que ele acredita, que isso gera uma satisfação e uma integração verdadeira, visando o bem para a sociedade.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia