Homem é ferido a paulada pelo próprio sobrinho

Por volta das 19h00 desta segunda-feira, 16, um homem foi golpeado na cabeça pelo próprio sobrinho, com um pedaço de madeira, em sua residência, localizada na Rua Marcos da Luz, próximo ao Pires de Sá, em Vilhena.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, a vítima afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica em companhia do agressor, quando o mesmo o teria agredido com uma paulada. A vítima afirmou também, que desconhece os motivos pelos quais seu sobrinho teria praticado o ato.

O agressor, que fugiu após o crime, ainda não foi localizado e a vítima, que sofreu um corte profundo na cabeça, foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional, onde permanece internado em observação.

Texto e foto: Extra de Rondônia