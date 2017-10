Mulher é presa após desobedecer ordem de parada e arrancar com veículo em direção à polícia

Na madrugada deste domingo, 15, uma estudante de medicina, de 31 anos, foi presa, após arrancar bruscamente com seu carro em direção aos policiais militares que realizavam a Operação Lei Seca, no cruzamento das Avenidas Tancredo Neves e Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo os militares, a mulher dirigia em velocidade incompatível com a via e ao chegar próximo da blitz, desobedeceu a ordem de parada, avançando sobre os militares e os agentes do Detran.

A mulher que não portava carteira de habilitação e apresentava sinais visíveis de embriaguez, se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi conduzida para o presídio feminino, onde está à disposição da Justiça devido não ter pagado a fiança de R$ 2, 5 mil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa