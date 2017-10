NO 470: Quadrilha é detida jogando material em presídio para fuga de facção

Na noite de domingo (15) uma quadrilha identificada como Gabriel B. R., 26, Italo Fernando F. O. S., 19, Richelison X., 35, Tiago W. V. C., 22, e uma adolescente de 14 anos foi detida ao ser flagrada tentando jogar vários materiais ilícitos dentro do presídio Milton Soares de Carvalho – 470, na Estrada da Penal, zona rural de Porto Velho.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, a Polícia Militar e agentes penitenciários, após receberem informações de que o bando estaria em um carro modelo Celta de cor preta, por trás do presídio e arremessaria para dentro da unidade materiais que seriam usados na fuga de uma determinada facção criminosa, foram ao local e flagraram os suspeitos. Richelison já estava fora do carro indo em direção a grade de proteção da penitenciária carregando uma mochila.

Em revista foram encontradas 10 serras metálicas, um pedaço grande de corda, uma tesoura, um frasco de inseticida, além de três celulares, um chip e 5 porções de maconha. Ao serem questionados, os suspeitos apresentaram versões totalmente desconexas.

Diante dos fatos, o bando foi encaminhado para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.

Fonte: Rondoniaovivo