Obra da UNISP solicitada por Luizinho é inaugurada em Vilhena

Com a presença do governador Confúcio Moura (PMDB) e seu staff de segurança pública foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (16) o prédio da UNISP (Unidade Integrada de Segurança Pública), localizado na Avenida Jô Sato, em Vilhena.

A nova sede que integra a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Técnica foi uma solicitação do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) ao governador, garantidos pela aprovação do PIDISE (Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica) pela Assembleia Legislativa.

O deputado agradeceu a obra ao govenador e elencou outros avanços na área de segurança pública, como a Delegacia Especializada de Combate ao Crime Contra a Vida, a inauguração de uma nova unidade do Corpo de Bombeiros em Vilhena no Bairro Bela Vista, entre outros.

“Estamos solicitando agora ao governador que contrate mais policiais civis, militares e Bombeiros para que possamos diminuir o índice de criminalidade”, disse Luizinho. Ele destacou ainda que com a integração das forças policiais haverá mais agilidade e eficiência no trabalho das unidades que compõem a Segurança Pública do Estado.

Autor e foto: Assessoria