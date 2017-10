Olheiros do Atlético paranaense realizam seletiva em Copa Mariana Carvalho em Cerejeiras

Durante a Copa Mariana Carvalho, realizada neste fim de semana no Estádio Municipal Rosalino Baldin, em Cerejeiras, “olheiros” do Atlético paranaense fizeram uma seletiva de craques.

A dupla de caça talentos do clube Curitibano, composta pelo diretor do Projeto Escola Furacão, Rafael Stival, e do coordenador de avaliação dos novos atletas, Ricardo Varga, visitou Cerejeiras para participar do evento esportivo. Na oportunidade, fizeram uma seletiva de futuros jogadores profissionais.

Entusiasta dos esportes e atleta na adolescência, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) comemorou a chance dos jogadores de Rondônia ter perspectivas de um futuro promissor nos gramados.

“Fico feliz pelo Atlético Paranaense acreditar nos sonhos dessa molecada de Cerejeiras”, declarou a parlamentar.

Ela destacou a importância das atividades esportivas na vida do cidadão. “Nós acreditamos no esporte como importante ferramenta de inclusão social”, declarou a congressista tucana que agradeceu aos organizadores da Copa que recebeu o seu nome.

“Meu reconhecimento e gratidão ao amigo Nenzinho, responsável pela escolinha de futebol “Furacão Atlético Paranaense de Cerejeiras” que organizou a competição e todos os envolvidos nesse projeto”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria