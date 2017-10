Ponte rio Araras: concluído aterro cabeceira

Nesta semana a empresa contratada pelo governo de Rondônia, para fazer o asfaltamento da BR-435 (antiga RO-399 e também conhecida como 4ª Eixo) concluiu o aterro das cabeceiras da ponte de concreto com 30 metros de extensão sobre o rio Araras, e já iniciou o aterro das cabeceiras da ponte de 45 metros sobre o rio Santa Cruz.

Na vistoria realizada pelo diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, o empresário (Luiz Virgílio) responsável pela obra estimou que no prazo de 10 a 15 dias o trânsito será liberado na ponte do rio Araras. Ainda conforme o empresário, em até 30 dias será concluído o aterro da ponte do Santa Cruz. “Já estamos no início do inverno amazônico e não podemos perder tempo. Implantamos outras tempos frentes de serviço para acelerar os trabalhos, para avançar ao máximo nessa obra”, disse o dono da empresa ao destacar os prazo para a liberação do trânsito sobre as pontes.

Ezequiel Neiva explica que as pontes de concreto fazem parte do asfaltamento de 38 quilômetros de extensão rodovia no acesso ao município de Pimenteiras. No projeto o governo de Rondônia investe R$ 32 milhões. Disse que o projeto é uma das prioridades do governador Confúcio Moura para encerrar o ano de 2018 com 100% dos municípios rondonienses com acesso asfaltado.

“Dos 52 municípios de Rondônia, apenas Pimenteiras e Campo Novo ainda não têm acesso pavimentado, mas as obras estão em andamento”, acrescentou.

Texto e fotos: Assessoria