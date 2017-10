Processo Seletivo é aberto pela Prefeitura de Rio Crespo

A Prefeitura de Rio Crespo, do Estado de Rondônia abriu as inscrições para o Processo Seletivo de nível fundamental.

Há um total de quatro oportunidades na função de Agente de Combate às Endemias, cuja atuação deve ocorrer em uma jornada de 40 horas semanais, mediante salário de R$ 1.014,00.

Os concorrentes serão submetidos a provas objetivas, previstas para ocorrer no dia 10 de dezembro de 2017, conforme está disponibilizado no edital de abertura em nosso site.

Dentro do quantitativo de oportunidades, há aquelas destinadas a pessoas que se enquadrem nos itens especificados no edital. Este Processo Seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez.

Por meio do endereço eletrônico www.calegario.com é possível que os interessados realizem as inscrições até o dia 26 de outubro de 2017. Há uma taxa de participação no valor de R$ 50,00.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Karina Felício