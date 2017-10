Projeto FIV de Colorado é voltado para o “Negócio do Leite”

No dia, 04 de outubro, foi assinado o contrato entre EMATER/RO e a empresa Rondo Embryo Tecnologia na Pecuária, onde o Estado vai adquirir 500 prenhezes sexadas de fêmea da raça girolando e serão beneficiados 50 produtores de leite que poderão optar por animais ½ sangue gir/holandês, ¾ de sangue e 5/8.

O evento contou com a presença do deputado e presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho, dos deputados Luizinho Goebel, Cleyton Roque, os prefeitos de Colorado e Cerejeiras, os vereadores de todos os municípios do Cone Sul, presidentes das Associações Comerciais, gerente do Banco da Amazônia, diretora geral do IFRO, diretores do SICOOB, presidente da EMATER. A cerimonia ocorreu na Câmara Municipal de Colorado do Oeste.

O lançamento do programa alcançou repercussão em várias regiões do Brasil através das “Associações de Criadores” por ter um diferencial dos demais projetos.

Esse projeto foi idealizado e elaborado pela equipe técnica da EMATER do Cone Sul composta pelos zootecnistas e médicos veterinários, tendo como parceiros o IFRO Campus de Colorado e a Cooperativa de Crédito SOCOOB CREDISUL.

Atribuições:

A EMATER realizará à seleção dos produtores e o acompanhamento durante todo o processo.

O IFRO fará a capacitação dos produtores em sala de aula onde serão executados oito módulos com a carga horária de 200 horas, em três municípios sede, Colorado, Cerejeiras e Corumbiara.

O SICCOB proporcionará aos 50 produtores beneficiados viagens para outros Estados onde a produção do leite é bastante tecnificada e os produtores terão a oportunidade de conhecer e ver como funciona o “Negócio do Leite”.

Os recursos são provenientes do Governo do Estado através do PROLEITE, que está apoiando o projeto que é considerado piloto. Alcance Social: hoje tem aproximadamente 2.500 produtores de leite que comporta em média 50 litros de leite por propriedade/dia. Essa atividade não se sustenta, pois, não remunera satisfatoriamente o produtor rural, estudos demonstram que a atividade passa a ser lucrativa a partir de 250 litros por unidade produtiva/dia.

Um dos principais objetivos desse projeto é profissionalizar os 50 produtores beneficiados com as prenhezas e a capacitação em sala de aula.

A partir do conhecimento cientifico e com visão ampla do “Negócio do Leite”, esses produtores serão multiplicadores de técnicas de produção de leite. Espera-se que esse projeto contamine com boas ideias outros produtores, primeiramente do Cone Sul e posteriormente em todo Estado.

Segundo o zootecnista da EMATER/RO, Enio Roberto Milani, “ este é o maior projeto social na área produtiva no governo de Confúcio Moura, pois temos mais de 40.000 produtores de leite no Estado de Rondônia que tem na atividade leiteira a principal fonte de renda ou renda complementar da propriedade”.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia