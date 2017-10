Taxistas participam de reunião com deputado federal em Cacoal

No último dia 10, diversos taxistas de Vilhena e região participaram de uma reunião com o deputado federal Nilton Capixaba, onde discutiram sobre a Lei 569/2015 – de autoria do Senador Acir Gurgacz (PDT), que dispõe sobre a questão do trabalho dos taxistas.

A reunião aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores do município de Cacoal e, além dos vereadores locais, contou com a presença do deputado federal Nilton Capixaba (PTB). Também estava na agenda reunião com o deputado Marcos Rogério na cidade de Ji-paraná.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação