Bandidos arrombam loja de móveis e trocam tiros com a polícia em Vilhena

No início da manhã desta terça-feira, 17, uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena, se deparou com uma movimentação suspeita em frente a loja de móveis Romera, quando quatro pessoas saíram rapidamente do do interior da mesma e entraram em um veículo Fiat Siena que estava estacionado em frente ao estabelecimento.

Com a aproximação da guarnição, os suspeitos arrancaram com o veículo em alta velocidade, acessando a contramão da Avenida Capitão Castro, desobedecendo as placas de sinalização e as ordens de para dos militares.

Diante da perseguição que prosseguiu por diversas vias colocando em risco a vida de transeuntes e outros motoristas, foi solicitado apoio de outras guarnições que seguiu em acompanhamento aos suspeitos pela BR-364 e BR-174, sentido Juína, quando em dado momento um dos pneus do carro em que estavam os infratores, estourou ao bater bruscamente contra um dos quebra-molas da via, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e saísse da pista de rolamento, se chocando contra entulhos armazenados em um terreno baldio.

Antes mesmo que o veículo viesse a para definitivamente, os quatro ocupantes saltaram e prosseguiram a fuga a pé, sendo que um destes chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra uma das guarnições que de pronto revidou, porém, ninguém foi atingido.

Como o carro dos infratores seguiu em movimento por mais alguns metros e se chocou contra a cerca de uma residência, danificando a mesma e o registro de água do imóvel, uma guarnição permaneceu no local e as demais continuaram na captura dos meliantes que pularam muros de diversas empresas e casas até que três destes conseguiram escapar do cerco policial. O agente Wesley Richardi da Silva Freitas, de 23 anos, acabou sendo localizado e preso dentro do pátio de uma empresa.

No interior do veículo usado pelos infratores foram encontrados sete televisores, uma sanduicheira, duas balaclavas, um par de luvas, uma blusa preta com capuz, uma bolsa contendo ferramentas, uma lona preta, uma lona azul e um pé-de-cabra.

Todos os objetos e o infrator detido, foram apresentados na Unisp para o registro da ocorrência, onde Wesley confessou ter participado do furto ao estabelecimento, relatando que um outro veículo, um Fiat Palio, auxiliou na ação, fazendo uma viagem carregado de produtos da empresa. Já o Fiat Siena, que ficou bastante danificado, foi rebocado ao pátio da Ciretran.

Até o momento, nenhum dos infratores que conseguiram fugir da perseguição e nem o referido a veículo que prestou apoio e seu condutor, foram localizadas, mas a polícia segue investigando o caso.

A loja permanece fechada a fim de contabilizar o prejuízo causado pelos meliantes.

Texto e foto: Extra de Rondônia