Buracão da Curitiba vai virar ginásio poliesportivo; vereadores e prefeita conquistam R$ 1 milhão para obra

Os vereadores de Vilhena e a prefeita Rosani Donadon (PMDB) estiveram reunidos com o senador Acir Gurgacz (PDT) em seu gabinete em Brasília, onde explicaram a situação da grande erosão que se formou no final da avenida Curitiba em Vilhena, nos primeiros meses deste ano, e todo o perigo que causou aos moradores daquela localidade.

A vereadora Vera da Farmácia e o vereador Ronildo Macedo fizeram questão de pedir ao senador recursos através de emenda parlamentar para a construção de ginásio poliesportivo no local, onde exista a erosão que foi solucionada pela prefeitura. Gurgacz fez o compromisso com os vereadores, em especial a Ronildo e Vera de enviar R$ 1 milhão para que o ginásio seja erguido.

Ronildo, Vera, os demais vereadores vilhenenses e Rosani, ainda pediram ao senador uma verba especial para ser destinada ao setor de saúde de Vilhena, pedido que Acir confirmou que irá destinar mais R$ 1 milhão ao município de Vilhena para área.

As verbas serão destinadas à Vilhena pelo senador a partir do início do ano que vem.

Fonte: Assessoria