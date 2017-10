Força Tática apreende menor com motocicleta adulterada

Na manhã desta terça-feira, 17, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando avistou um jovem sem capacete, conduzindo uma motocicleta sem placa e decidiu abordá-lo.

Em consulta aos dados da motocicleta de cor preta, foi constatado que o numero de chassi era de uma Honda CG 125 de cor cinza, com placa GRH-9522, de São Francisco do Guaporé, já o número presente no motor do veículo, não constou no sistema do Detran.

Quando questionado sobre a procedência da motocicleta, o menor alegou ter compra de um jovem chamado Mateus pelo valor de R$600,00.

Diante dos fatos o menor e o veículo foram apresentados à Unisp para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto e foto: Extra de Rondônia