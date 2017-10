Força Tática prende integrante de dupla suspeita de praticar assaltos e comercializar drogas em Vilhena

Após receber informações de que suspeitos de estarem praticando furtos em Vilhena estariam utilizando uma residência localizada no Bairro Cristo Rei, para planejar os crimes e também para comercializarem drogas, uma guarnição da Força da Tática se dirigiu até o endereço para averiguar a veracidade das informações.

Já no local, os militares avistaram o momento em que Reginaldo Farias Leite, de 27 anos, abriu o portão da residência e ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga pulando muros e invadindo várias residências até ser localizado e preso, escondido dentro de uma casa abandonada, no mesmo Bairro.

Dentro da casa que Reginal foi detido, também foram encontrados enrolados em um cobertor, um monitor de 32 polegadas e uma aparelho de DVD, ambos produtos de furtos.

Reginaldo afirmou aos policiais que estava morando no imóvel, de onde empreendeu fuga, desde o último domingo, com um casal de amigos e que teria vindo de Cáceres/MT, deixando seus documentos pessoais para trás. Ainda segundo o suspeito, ele teria fugido devido no imóvel ter flagrantes como drogas e arma de fogo, que eram de sua propriedade.

Em buscas no casa do agente, foram encontrados, na sala, um embrulho de maconha pesando cerca de 74 gramas, uma folha de caderno com várias anotações de nomes e da quantidade da droga vendida e em cima de uma das camas, estava um revólver calibre 38 devidamente municiado. Também foram localizados dois televisores de 32 e 40 polegadas, que o suspeito não soube precisar suas origens.

Após Reginaldo mostrar aos militares um buraco próximo ao muro, de onde segundo ele, era o local do qual ele havia acabado de desenterrar a referida quantia de entorpecente, o policiais perceberam que havia outro lugar próximo, onde a terra também havia sido mexida recentemente e decidiram verificar do que se tratava.

Ao escavarem, os militares encontraram uma sacola contendo um par de botas pretas e uma camisa de mangas longas de cor azul, com o emblema de uma empresa de Vilhena, estampado na frente e atrás.

Segundo Reginaldo, os pertences eram de Adaílio Neves Silva, de 24 anos, que residia no local e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, devido cumprir pena no regime semiaberto.

Em consulta aos sistemas da polícia, foi constatado que no dia 09 do mês corrente, ocorreu um a assalto a uma empresa vilhenense, na qual as câmeras de segurança teriam registrado um dos suspeitos trajando as referidas vestes.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência de assalto a mão armada à empresa, as descrições físicas dos dois agentes feitas pela vítima, batia com as de Reginaldo e Adaílio.

Já na Colônia Penal, a guarnição foi informada que desde as 17h00 de hoje, a tornozeleira de Adaílio havia parado de emitir o sinal de monitoramento.

Diante dos fatos, Reginaldo recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo conduzido até a Unisp para o registro da ocorrência.

Ainda na Unisp, uma mulher, que se dizia esposa do agente e que estava em companhia de um advogado, afirmou que Reginaldo já reside com ela em outro endereço a um bom tempo, contradizendo a versão do suspeito, que ao ser questionado novamente, confirmou sua primeira versão dos fatos, de que mora no local onde foi localizado e detido.

Texto e fotos: Extra de Rondônia