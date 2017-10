Homem é preso pela Força Tática por tráfico de drogas e alega ter cometido o crime devido estar desempregado

Francisco Barbosa de Souza, de 47 anos, foi preso no fim da manhã desta terça-feira, 16, em sua residência, localizada na Rua 1806, no Bairro Belo Vista, em Vilhena, por uma guarnição da Força Tática, após ser flagrado comercializando drogas.

Os militares que flagrantearam Francisco, já tinham conhecimento de que no local estava funcionando um ponto de venda de drogas, porém, em patrulhamento de rotina nas imediações, acabaram avistando o momento em que um usuário, já conhecido do meio policial, entrou e saiu do imóvel e ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga.

Na frente da casa, os policiais avistaram também Francisco, que correu para dentro do imóvel, mas foi seguido e interceptado por uma militar, quando tentava dispensar algo dentro do vaso sanitário e puxar a descarga.

Mesmo após a ação do suspeito, ainda foram recuperados 11 invólucros de pasta base de cocaína, assim como também foram localizados no imóvel, uma balança de precisão, uma vídeo game e uma guitarra elétrica, sobre os quais, Francisco entrou em contradição quando questionado sobre as procedências. Ainda segundo o agente, que é mais conhecido como “Chiquinho”, ele teria começado a vender drogas a pouco mais de um mês, devido estar desempregado.

Diante dos fatos, Francisco, que estava em posse de R$ 167,00, que o mesmo alegou ser proveniente da venda do entorpecente, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi apresentando, juntamente com os produtos apreendidos, na Unisp para o registro da ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia