Homens são mortos a tiros dentro de carro em cidade de RO

Dois homens foram mortos a tiros no fim da tarde desta segunda-feira, 16, em Ariquemes – RO, no Vale do Jamari. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas foram executadas dentro do carro onde esperavam para atravessar a ponte sobre o Rio Jamari, a cerca de 4 km do centro da cidade.

Por volta de 17h00, a PM recebeu a informação de duas pessoas baleadas dentro de um carro na cabeceira da ponte do Rio Jamari, na BR-421. No local, os militares encontraram as vítimas dentro do veículo. João Luiz de Souza Vulgo, vulgo “Luizão”, 55 anos, já estava morto e o jovem de 25 anos ainda apresentava sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o jovem até o Hospital Regional, mas ele não resistiu aos ferimentos e também morreu.

A PM e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para controlar o trânsito na ponte, que é de mão única. A perícia técnica também foi chamada para colher informações sobre o crime e Policia Civil investiga o caso.

