Presidiário quebra teto de viatura e foge sem deixar rastro em cidade do MT

De acordo com o boletim policial, um grupo de Agentes Penitenciários faziam a escolta do apenado de Aripuanã para Juína, onde ficaria preso, quando ele conseguiu soltar as algemas e quebrou o exaustor do camburão da viatura.

Então, aguardou o momento certo e pulou do carro, ainda em movimento e desapareceu sem deixar rastro. Os agentes assim que perceberam o fato realizou diversas buscas, mas não localizou o detento.

O apenado identificado como Josimar Alves, cumpre pena por vários homicídios, latrocínio, falsidade ideológica, tráfico de drogas, porte de arma e outros crimes.

Fonte: Comando190.com