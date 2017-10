Agrocap contempla mais quatro ganhadores em Vilhena; número supera os 50

O Título de Contribuição premiavel Agrocap continua fazendo os vilhenenses sorrirem. Em sorteio realizado no domingo, 15, mais quatro pessoas foram contempladas.

Com a entrega da premiação em dinheiro, o Agrocap superou os cinquenta ganhadores no Cone Sul.

Os felizardos foram: André Alves dos Santos Neto, morador do Parque São Paulo que faturou no segundo prêmio a quantia de R$ 3.199,00; Odilei da Silva Santos, morador do Bairro Embratel que selou o certificado no Mercado Todo dia, Albino Nogueira do Setor 6, que selou o certificado no La Vendita e Emilio Silvino do Bairro Embratel, ganharam a quantia de R$ 500,00 cada nos Giros da Sorte.

Para a 27ª edição, que será realizado o sorteio neste domingo, 22, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube, o Agrocap entregará mais de R$ 50 mil em prêmios.

Ao adquirir o certificado nos mais de 200 pontos espalhados pela cidade, no valor de apenas R$ 5,00, o contribuinte além de concorrer aos prêmios na dupla chance ainda contribui com a Cruz Vermelha Brasileira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação