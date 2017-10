Crise no PDT pode levar a expulsão de ex-presidente

O racha interno no diretório vilhenense da legenda ainda não atingiu o grau de ebulição previsto, mas isso deve ocorrer nos próximos dias. A crise decorre da persistência do ex-vereador e empresário Arlindo de Souza Filho, o “Nenzão”, em permanecer no controle do partido, apesar de estar com seus direitos políticos cassados.

Fonte do diretório informa que a anulação de assembleia da organização partidária realizada há poucas semanas é iminente, assim como a exclusão de Nenzão da legenda.

Mantendo o PDT local sob rédea curta há vários anos, Nenzão caiu em desgraça após ser condenado por prática de improbidade administrativa cometida na época em que era vereador. Com sentença em transitado e julgado, não há mais possibilidade de recursos ao processo.

Na decisão, além de outras sanções, Arlindo teve os direitos políticos cassados pelo período de oito anos. A legislação federal que regulamenta o funcionamento de partidos políticos proíbe a filiação de pessoas na mesma condição, algo reiterado pelo estatuto da legenda.

Desta forma, todos os atos realizados por Nenzão como presidente do diretório são considerados inválidos, incluindo a assembleia geral que elegeu o novo diretório, na qual ele colocou uma pessoa considerada como preposta na presidência do organismo. “Estamos com procedimento interno tramitando no diretório estadual visando anular a assembleia, assim como excluir o ex-presidente de nossos quadros.

Não fazemos isso por retaliação ou coisa parecida, apenas estamos cumprindo a lei e o estatuto”, declarou um integrante do partido. Segundo ele a situação é de pleno conhecimento do senador Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT em Rondônia, o qual teria concedido aval para que tais providências sejam tomadas.

Texto: Extra de Rondõnia

Foto: Divulgação