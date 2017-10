“Patrulha Escolar”, ideia que deu certo em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 18, a reportagem do Extra de Rondônia, entrevistou a equipe do Batalhão da Patrulha Escolar da Polícia Militar, onde relataram sobre os resultados positivos do projeto.

De acordo com o Coronel Estrela, o objetivo da Patrulha Escolar, é inibir a pratica de crimes em ambientes escolares, e outra finalidade é promover a aproximação da PM com a comunidade.

Segundo o comandante, o policiamento escolar já existia, mas não havia uma equipe exclusiva em razão da falta de efetivo. Porém, graças a um esforço do comandante geral do 3BPM Paulo André criou-se uma viatura para o policiamento escolar em março deste ano.

O Tenente Fernandes, explica que a Patrulha Escolar não se destina exclusivamente nas escolas públicas, como também a comunidade em geral. No entanto grande parte do tempo à viatura é disponibilizada nas escolas públicas.

O Cabo Eliezer conta que o policiamento nas escolas tem a finalidade de prevenir o crime e aproximar os alunos da polícia. “O papel da PM não se foca apenas em atender algum crime em andamento, mas também o papel da polícia é prevenir, e nada melhor que anteceder a prevenção do crime nas escolas” salientou.

As ocorrências mais atendidas nas escolas são: briga entre alunos na área externa, porte arma branca, simulacro de arma de fogo e casos de bullyng. Porém, com a presença da polícia, diminuiu a ocorrências desses casos nas proximidades dos colégios, disse o soldado Jonas.

Além do patrulhamento escolar, os militares ressaltaram que diariamente são realizadas palestras sobre a prevenção do uso de entorpecentes. Composta por sargentos, cabos e soldados. O policiamento escolar e as palestras também são feitas nas escolas da zona rural do município.

A vice-diretora da escola municipal Marcos Donadon, Lenita de Castilho disse que com a Patrulha Escolar a marginalidade diminuiu bastante, tanto dentro e fora da instituição. Para ela a implantação da patrulha foi uma grande ideia que deu certo em Vilhena.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia