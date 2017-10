Raupp entrega a prefeita de Vilhena empenho de R$ 2 milhões para reforma do Hospital Regional

O Senador Valdir Raupp entregou a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, uma nota de empenho, no valor de R$ 2 milhões para as obras de reformas do Hospital Regional da cidade.

O ato de entrega ocorreu no Plenário do Senado Federal, nesta terça-feira(17) durante audiência entre o senador, a prefeita e vereadores do Município de Vilhena.

O senador destacou que a emenda parlamentar de sua autoria foi empenhada junto ao Ministério da Saúde e atende a uma solicitação da prefeita municipal Rosani Donadon. O senador informou que ele e a deputada federal Marinha Raupp têm trabalhado, em Brasília pela melhoria da saúde pública do Município de Vilhena.

Além desses 2 milhões de reais para a reforma geral do Hospital, vamos buscar mais recursos federais junto ao Governo federal para materiais permanentes e para equipar o hospital visando a prestação de serviços de qualidade a população, disse o senador Valdir Raupp.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Ribamar Rodrigues/Assessoria