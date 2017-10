Troca de comando do 1ºSGB de Vilhena é marcado por homenagens e comoções

Na manhã desta quarta-feira, 18, foi realizado o cerimonial para a troca de comando do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Vilhena, nas instalações localizada no Bairro Bela Vista, que contou com a presença do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), dos deputados estaduais Adelino Follador (DEM), Luizinho Goebel (PV), secretários municipais e do secretário regional de governo, Ronaldo Alevatto, além de representantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Tiro de Guerra e da imprensa local.

A solenidade realizada para a entrega do comando da corporação, feita pelo 1º tenente Moacyr de Paula Júnior ao tenente João Batista de Oliveira, também realizou a promoção de Praça Bombeiro Militar e a entrega do diploma Amigo do Bombeiro, concedido a repórter Leir Freitas, do Extra de Rondônia.

O 1º tenente Moacyr de Paula, que esteve no comando do 1ºSGB durante dois anos e que será transferido para a unidade de Ouro Preto do Oeste, realizou diversos projetos de grande relevância, como um canal de comunicação entre a corporação e a imprensa e a criação do curso Fire Repórter, ministrado no ano de 2016 para jornalistas, com a finalidade de dividir conhecimentos e esclarecer a aqueles que trabalham diretamente com os militares, as peculiaridades e exigências de um trabalho tão delicado e grandioso como são os realizados pelo Corpo de Bombeiros.

Moacyr que deixou o comando sob homenagens, principalmente por sua atuação no combate ao incêndio no Park Shopping Vilhena, ocorrido em 2015, foi elogiado pelo capitão Merycles Guedes por seu profissionalismo, amizade e por sua preocupação diária com os integrantes da corporação, que sempre o levou a lutar por melhores condições de trabalho.

Já o tenente João Batista de Oliveira, que é vilhenense, graduado em pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), que atuava no 2º Subgrupamento, localizado em Cerejeiras e que a partir de agora, assume o comando do 1º Subgrupamento de Vilhena, foi recebi com honras e afirmou que dará continuidade aos trabalhos encabeçados pelo ex-comandante e que possui grandes planos para a corporação.

Texto e fotos: Extra de Rondônia