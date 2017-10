Vice-prefeito visita o Extra e relata as dificuldades e projetos para o futuro de Vilhena

Darci Agostinho Cerutti, 58 anos, está em Vilhena há 35, é empresário e se elegeu vice-prefeito pelo Democratas (DEM), na coligação com Rosani Danadon.

Em vista a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 17, o vice-prefeito falou sobre as dificuldades e projetos para o futuro da cidade.

De acordo com Darci, ele e a Rosani assumiram a prefeitura em estado crítico, fato que é de conhecimento de todos. Inclusive, em meio a uma crise institucional, sendo que vários vereadores estavam presos, vice-prefeito e até o próprio prefeito detido também.

Darci ressalta que a proposta em se unir a Rosani e sair como vice na chapa era justamente para ajudar a cidade, sendo que, “a missão é cuidar das pessoas, e para isso não estamos medindo esforços, abraçamos a causa e estamos na luta. E vamos retribuir a confiança da população de Vilhena com muito mais trabalho”, salientou.

Cerutti enfatiza que nesses nove meses, procurou não distinguir, e sim dar atenção em todas as áreas, como por exemplo, a saúde que estava em estado de calamidade. Sendo que os investimentos feitos já ultrapassam a casa dos R$ 11 milhões, com isso, os resultados já começaram a aparecer.

Na educação, a atenção foi redobrada, o investimento em obras chega ao montante de R$ 12 milhões. Sendo em reformas, ampliações, construções de escolas e creches.

Darci afirma que a secretaria de obras, está recebendo atenção especial. Já foram entregues equipamentos novos, como: caminhões, tratores, Retroescavadeira, Rolo Compactador, além do caminhão acoplado com a Usina de Asfalto. Além disso, mais maquinários serão adquiridos para deixar a Semosp totalmente equipada.

O vice-prefeito expõe que tem viajado e mantido contato com empresários de diversas áreas em busca de investimentos para o município. Isso através da secretaria do comércio, estamos indo atrás para que empresas se estalem em Vilhena e com isso, gerando empregos para atender a comunidade. Darci diz que o mundo está globalizado, e o acesso à informação, trás conforto e comodidade, mas é preciso que os governantes saiam da área de conforto e vá buscar recursos e meios para que a cidade cresça de modo sustentável e ofereça vida saudável a seus moradores.

“Vilhena é a cidade que mais cresce no Estado, e hoje só perde para Ji-paraná. Entretanto, com cerca de 98 mil habitantes, com isso, as demandas também crescem e o poder público precisa estar de olho, acompanhando e procurando sempre fazer projetos voltados para o futuro”, disse Darci.

Um detalhe importante segundo o vice-prefeito é a cidade estar num ponto estratégico, 680 metros acima do nível do mar, isso dá qualidade no clima, e é um atrativo para que as pessoas venham morar em Vilhena, e mais empresas também possam se estalar aqui para gerar emprego e renda a população.

Darci ressalta que o respeito com o dinheiro público é muito importante para um gestor, sendo que ele e a prefeita compartilham do mesmo pensamento e isso torna mais claro que ambos trabalham com mesmo intuito de estarem proporcionando à comunidade qualidade de vida e dignidade as pessoas que pagam seus impostos para que tenham em troca o melhor do poder público, no desenvolvimento social e econômico.

No quesito obras, Cerutti relata que várias que estavam paradas foram retomadas com dinheiro de emendas que praticamente estavam perdidas, e ele e a prefeita foram atrás e conseguiram recuperar com parlamentares comprometidos com a cidade, sendo que para o distrito de São Lourenço, conseguiram alocar mais de R$ 1 milhão para construção de uma escola e uma quadra poliesportiva.

Na visão de Darci é de suma importância a viajem da prefeita a Brasília, onde alguns vereadores a acompanharam, pois trás mais credibilidade a gestão municipal. Sendo que quando a prefeita viaja é necessário que o vice fique na cidade e vice versa.

Na questão de asfalto, o vice enfatiza que o governador já se comprometeu e liberou 26 quilômetros, obra que será executada em parceria com Departamento de Estradas e Rodagens (DER), que vai contemplar o Bairro Cristo Rei. Sobre as demais, são obras já licitadas e foi dada a ordem de serviço e em breve deverão ser concluídas. No próximo ano, com a aquisição do caminhão com a usina acoplado a prefeitura está se programando para fazer asfalto com recursos próprios e desenvolver um bom trabalho. Sendo que o projeto é asfalto de qualidade com um custo de 30% a menos.

Sobre os nove meses da dupla Rosani e Darci a frente da administração municipal, o vice-prefeito afirma que o quadro já é diferente, pois quando assumiram, a prefeitura estava totalmente desacreditada pelos empresários locais, mas agora a confiança retornou, Darci diz que visitou diversos empresários para que voltassem a fornecer para o município, e empenhou sua palavra que podiam confiar, pois teriam a segurança que os compromissos seriam cumpridos. Porém Darci pediu que os empresários fossem corretos e justos com os preços oferecidos.

Outro trabalho que está sendo desenvolvido junto à secretaria do comércio, é de preparar os empresários vilhenenses para participarem das licitações, porque isso?, justamente porque as licitações são a nível nacional, licitações On Line, não mais presenciais, com isso, os empresários podem participar de licitações em qualquer cidade que desejar do país, e trazer dividendos para a cidade.

Na questão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), no qual o advogado Caetano Neto, deu entrada na Câmara Municipal de Vereadores, Darci ressalta que as pessoas tem que ter muita consciência e responsabilidade do que está fazendo, pois nesse momento que a cidade está se recuperando da crise financeira, e também institucional, não seria justo abrir uma CPI – no qual se sabe que a prefeita não tinha cometido nenhum ato ilícito.

Cerutti disse que os vereadores agiram de forma correta, não aceitando o pedido, pois iria travar o município que está em pleno desenvolvimento. Sendo que os cargos são passageiros, mas as obras, os moradores não. E, neste momento a cidade precisa de união para seguir em frente.

O vice-prefeito diz que é o interlocutor entre o executivo e o legislativo e que não há discordâncias, apenas alguns pensamentos diferentes, no geral, Prefeitura e Câmara estão trabalhando em harmonia por uma cidade melhor, que visa o futuro.

Darci enfatiza que Vilhena e região, tem capacidade para eleger deputado estadual e deputado federal, não sendo necessário ficar buscando políticos de fora para trazer benefícios. A região tem que se unir e lançar candidatos que possam ser eleitos e com isso, em vez de ir atrás pedir, vamos ajudar outros municípios.

Para finalizar, Darci agradece o apoio do povo vilhenense e se coloca a disposição em seu gabinete para qualquer pessoa que queira fazer sugestões que possa trazer melhorias para a cidade.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia