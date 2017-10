VILHENA: filhos de ex-vereador morto terão que devolver mais de R$ 127 mil aos cofres públicos

A Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena notificou a tornou público que está solicitando a devolução referente a valores recebidos indevidamente pelos filhos do ex-vereador Nadir Ereno Graebin (falecido).

De acordo com a informação, o pedido oriunda do Processo Administrativo 061/2017.

Darlene Miotti Graebin terá que devolver R$ 74.353,69 e Nadir Ereno Graebin Miotti 53.191,35 – totalizando R$ 127.545,04 aos cofres público.

Os filhos do ex-vereador, após sua morte passaram a receber pensão da Câmara, agora com a decisão do presidente da casa terão 15 dias para fazer a devolução do dinheiro.

Texto e Foto: Extra de Rondônia