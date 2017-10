Escola realiza evento de encerramento do projeto de leitura em praça municipal

Na manhã da última quarta-feira, 18, a equipe da escola Wilson Camargo juntamente com os alunos realizou um evento de encerramento do projeto “Viagem pelas letras” na Praça Municipal Padre Ângelo Spadari.

De acordo com o professor de Língua portuguesa, Ronildo Nascimento, a escola escolheu fazer o fechamento do projeto na praça para deixar aberto a comunidade que queira conhecer e prestigiar o trabalho realizado pelos alunos.

Segundo Ronildo, o projeto surgiu com base em outro, de nível estadual intitulado “Todo dia é dia de ler”, mas a iniciativa se deu por parte dos professores que perceberam as dificuldades dos alunos em interpretação, leitura e produção textual.

Ronildo destaca que “a escolha do nome do projeto ‘Viagem pelas letras’, se deu justamente porque é através da leitura que o aluno pode viajar por outros mundos”.

No decorrer do desenvolvimento do projeto foram trabalhados diversos gêneros textuais, houve apresentações de peças teatrais, produções de músicas, crônicas, poesias e contos. Ronildo relatou ainda que alguns alunos estão escrevendo poemas, contos e romances para a plataforma do Wattpad e fanfics.

O projeto “Viagem pelas letras” foi desenvolvido de forma interdisciplinar, tendo parceria com todos os educadores, visando sanar e melhorar as habilidades dos alunos.

O professor ressalta que “ficou claro que o projeto contribuiu muito para os alunos, pois houve uma grande melhora nas notas dos estudantes. Vale lembrar que é a primeira vez que se realiza este projeto na escola, embora já tenha sido feito outros projetos de incentivo a leitura”.

Em conversa com a diretora da escola, Maria da Penha Batista, mais conhecida como “Tati”, foi relatado que o projeto gerou muitos frutos à instituição.

Outro ponto que Tati destacou é que do dia, 18 a 21, as escolas estarão realizando inscrições para concorrer com outras instituições do Estado para selecionar o melhor projeto desenvolvido neste ano e devido ao grandioso resultado, a Wilson Camargo entrará nesta disputa.

Maria explicou ainda que quando o governo teve a pretensão de criar o projeto “Todo dia é dia de ler”, ele deu a liberdade para que cada escola desenvolvesse um projeto de leitura adaptado às necessidades dos alunos atendidos, pensando nisso e analisando a clientela atendida surgiu o “Viagem pelas letras”.

A diretora finalizou destacando que no decorrer do projeto os educadores fizeram carros itinerantes, cestas e caixas com livros para estar sendo oferecido aos alunos e os incentivando para tomar gosto pela leitura.

