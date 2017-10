Força Tática encontra revólver em residência de apenado do regime semiaberto

No início da tarde desta quinta-feira, 19, uma guarnição da Força Tática se deslocou até uma residência localizada na Rua 734, no Bairro Bodanese, onde, segundo denúncias, havia alguns homens articulando ações ilícitas, sendo que um destes, além de fazer uso de uma tornozeleira eletrônica, portava uma arma de fogo.

Diante das informações, foi realizada uma abordagem ao imóvel, onde foram localizados três jovens, sendo que Valcir Sega Araujo, de 29 anos, que fazia uso da referida tornozeleira, se apresentou como o proprietário e diante dos questionamentos sobre a presença de uma amar no local, confirmou e conduziu os militares até um dos quartos, onde em cima do guarda roupas foi encontrado um revólver, calibre 38, devidamente municiado e com a numeração raspada.

Quando indagado do motivo pelo qual mantinha uma arma de fogo em casa mesmo estando cumprindo pena em regime semiaberto, Valcir alegou temer por sua segurança, pois vinha recebendo ameaças de morte, porém, não quis informar a identidade de quem o estaria ameaçando e nem de quem teria lhe vendido a arma, que segundo ele, comprou pelo valor de R$2 mil.

Os outros dois suspeitos que estavam em companhia de Valcir, que já possuem passagens pela polícia, contaram versões diferentes sobre o motivo de estarem reunidos no local, porém, foram liberados, devido já terem cumprido suas penas e não estarem portando nenhum objeto ou produto ilícito.

Diante dos fatos, Valcir recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido até Unisp para serem tomadas as medidas cabíveis ao seu caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia