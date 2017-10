Força Tática prende mulher por tráfico de drogas e receptação no Moisés de Freitas

Na noite de quarta-feira, 18, a central de operações da Polícia Militar de Vilhena recebeu diversas ligações informando que dois jovens estavam transportando materiais de construção, como vigas, caibros e treliças, para uma residência localizada na Rua 102-06, no Bairro Moisés de Freitas, onde mora uma mulher conhecida como “Nilzinha” e que no local é constante a presença de usuários de drogas, tento os denunciantes, suspeitas de que no endereço funciona um ponto de venda de entorpecentes.

Diante das informações, uma guarnição se dirigiu até as proximidades do local acima citado, onde se deparou com dois jovens transportando duas vigas de madeira, que confessaram terem furtado as mesmas de uma construção. Diante dos relatos dos jovens, ambos foram conduzidos até a Unisp para o registro do flagrante.

Horas depois, uma guarnição, que deu continuidade às diligências pelo local, avistou uma mulher em uma bicicleta, em companhia de uma menor, de 12 anos, que ao perceber a presença dos militares, mudou de rota bruscamente.

Diante da atitude da mulher, os militares realizaram uma abordagem a mesma e constataram que se tratava de Nilza Vaz Martins, de 36 anos, a referida “Nilzinha” com quem foi encontrada, através de revista pessoa realizada por uma militar, a quantia de R$158,00.

Nilza que se mostrou muito nervosa durante a abordagem, informou aos militares que residia justamente no endereço acima citado, onde segundo os denunciantes, funcionava uma boca de fumo.

Já na casa da suspeita, foram encontrados três caibros, três vigas, além de várias treliças e uma cavadeira, objetos estes sobre os quais Nilza não soube precisar a origem. Em mais uma revista minuciosa na suspeita, foram encontradas em sua partes íntimas, três invólucros de maconha.

Em cima do armário da cozinha, os policiais encontraram um tablete de maconha envolto com fita adesiva, uma sacola plástica contendo pais pedaços avulsos do mesmo produto e uma balança de precisão. Na carteira porta cédulas da agente, havia a quantia de R$1.700,00 além de dois colares, um pingente e um anel, de cor amarelada, aparentando serem de ouro. Ao todo, a droga apreendida pesou cerca de 538 gramas

Em ação continua, os militares fizeram contato com a vítima do roubo dos materiais de construção, que se dirigiu até a residência de Nilza e reconheceu os produtos.

A agente, que recebeu voz de prisão por receptação e tráfico de drogas, foi conduzida até a Unisp, juntamente com todo o material apreendido para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

A ação foi realizada por uma guarnição da Força Tática, composta pelo soldado Thaines, soldado Ely e soldado Leonardo, em conjunto com uma guarnição do sargento Edivaldo, soldado Lourenço e soldado Elaine Maria.

Texto e fotos: Extra de Rondônia