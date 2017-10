Homem ateia fogo na própria residência e quase destrói comércio

Por volta das 21h10 desta quinta-feira, 19, um homem de aproximadamente 40 anos ateou fogo na própria casa, localizada na avenida Curitiba, anexa a Distribuidora de Bebidas 1.000 Graus, no Jardim Primavera.

Segundo relatos dos proprietários da distribuidora, o prédio onde funciona o comércio é alugado, sendo de propriedade da mãe do agente e que a mesma teria cedido o cômodo localizado ao lado para o filho morar, devido o mesmo ser alcoólatra e usuário de drogas.

O suspeito, que já residia no local há um bom tempo, colocou fogo em sua própria cama, juntou suas roupas e alguns objetos pessoais e fugiu.

Quando os proprietários da distribuidora perceberam as chamas, as mesmas já tinham destruído toda a mobília do cômodo onde o agente residia e estava invadindo o comércio.

Uma Unidade de Combate à incêndio do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou o incêndio antes que este pudesse causar danos ao estoque da distribuidora.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o caso que deixou feridos.

Texto e fotos: Extra de Rondônia