Menores são apreendidos após arrombarem residência em Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 18, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o Bairro Cidade Jardim, em Vilhena, para verificar uma informação de que dois indivíduos teriam acabado de furtar uma residência.

Em diligências pelo bairro, populares informaram aos militares o local onde os suspeitos tinham sido vistos entrando com os produtos do furto, e de imediato, foi realizada uma abordagem ao imóvel, onde foram localizados dois menores, de 16 anos, que ao serem questionados sobre o delito, confessaram o crime e informaram que os objetos estavam escondidos embaixo de uma cama.

Embaixo do móvel, foram encontrados um receptor de TV a cabo e um televisor de 32 polegadas, que mais tarde foi identificado pelo dono do imóvel que os infratores arrombaram as grades de uma das janelas para cometerem o furto.

Após serem apresentados na Unisp para o registro da ocorrência, os menores foram entregues sob os cuidados de seus responsáveis mediante termo de responsabilidade.

Texto e fotos: Extra de Rondônia