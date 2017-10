MP faz recomendações para adequação de irregularidades no armazenamento de produtos da rede pública de saúde em Vilhena

O Ministério Público (MP) do Estado entrou com uma recomendação para a prefeita e o secretário de saúde de Vilhena, providenciem as medidas necessárias de regularização no armazenamento dos medicamentos, drogas e produtos correlatos destinados ao atendimento da rede pública de saúde dos municípios do Cone Sul e do Mato Grosso através do Hospital Regional.

De acordo com o MP, o almoxarifado central da prefeitura apresentam diversas irregularidades no armazenamento de medicamentos, como condições estruturais inapropriadas para sua estocagem ( temperatura inadequada e com incidência total de raios solares).

Diante da constatação, o ministério deu o prazo de 48 horas para que os medicamentos, drogas e produtos sejam armazenados temporariamente um em local separado dos demais, inclusive materiais de limpeza e germicidas, sem exposição à luz do sol e suspenso ao solo.

Dentro de 10 dias deverão ser atendidas todas as providências determinadas na notificação expedida pelos fiscais de vigilâncias, tais como afastar as caixas e fardos da parede; segregar os produtos por categoria, colocando em galpão ou sala separada dos produtos de limpeza; suspender sobre estrados ou paletes as caixas de medicamentos; dispor de um sistema segregado (armário resistente ou sala própria) com chave para armazenamento dos medicamentos psicotrópicos; providenciar livros para registros de entrada e saída dos medicamentos psicotrópicos; realizar um plano de gerenciamento de resíduos; fechar contrato com empresa responsável pela coleta dos resíduos químicos; ter o certificado de dedetização e evitar colocar pesos ou empilhar demasiadamente as caixas com os medicamentos.

E, no prazo de 30 dias, a prefeitura deverá possuir um local definitivo e específico para os armazenamentos dos produtos conforme as condições estabelecidas pela vigilância sanitária.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução