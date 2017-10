Na próxima semana, Neurocirurgião estará atendendo em Vilhena; agende sua consulta

Na próxima quarta-feira, 25, o doutor Wilson Vasconcelos de Alencar, Neurocirurgião estará atendendo em Vilhena.

Doutor Wilson vai receber os pacientes no consultório ao lado do Laboratório Osvaldo Cruz, no Bairro Jardim Eldorado.

Telefones para maiores informações (69) 9 8403-2730 – falar com Juliana ou (69) 9 9274-5357 falar com Luziane.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração