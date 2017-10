PC divulga identidades de suspeitos de participação em dois roubos ocorridos no mesmo dia em Vilhena

Por meio de investigações, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, chegou ao nome dos suspeitos de terem efetuado dois roubos a estabelecimentos comerciais, que foram registrados em sequência, no dia 28 de setembro do ano corrente.

Os investigados são do munícipio de Cacoal e já se tem conhecimento de que receberam apoio de comparsas para ficarem alojados em Vilhena, até efetuarem os crimes e em seguida, foram embora.

Após os trabalhos investigativos, foi pedida a prisão de Adré Ricardo Muniz, que foi decretada pela justiça. Até a presente data o investigado não foi localizado e está na condição de foragido da justiça. O comparsa de André, B.E.D.T, é menor de idade, e cumpre medida socioeducativa em Cacoal pela prática de roubo.

Caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro dos suspeitos, pode ligar no Disk-Denuncia 197 (Polícia Civil) ou 190 (Polícia Militar).

Texto e foto: PC