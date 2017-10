Semec organiza programação esportiva para aniversário de Vilhena

Este ano, o município de Vilhena vai comemorar, no dia 23 de novembro, o seu 40º aniversário e a secretaria de Esportes e Cultura (Semec), já está se mobilizando para realizar uma série de atividades esportivas na semana festiva.

Na manhã desta quarta-feira, 18, o secretário Natal Jacob e o adjunto da Semec, professor Manoel Ayres, iniciaram a elaboração de uma programação específica para as comemorações alusivas ao aniversário de emancipação político-administrativa de Vilhena.

De acordo com o secretário, a programação da Semec vai estar agregada à programação oficial da prefeitura que também começou a ser elaborada. “A Semec é um dos pilares da administração municipal que sempre teve participação atuante nas comemorações de aniversário do município. Estamos nos aproximando da data e se faz necessário que antecipemos os preparativos”, reforçou Natal Jacob.

A programação poderá ser alterada de acordo com o calendário oficial da prefeitura. “Elaboramos apenas uma prévia para que se ajuste com a programação oficial. Mas, antecipamos porque a agenda de atividades da Semec em andamento tem que estar ajustada com as festividades de aniversário da cidade. Nosso calendário poderá ser alterado sem nenhum problema”, Destacou o secretário adjunto, professor Manoel Ayres.

Programação Esportiva

Dia 17 de novembro – Abertura do Campeonato Base de Futsal (local: Ginásio Jorge Teixeira – 19 horas);

Dia 23 de novembro – Rua de Lazer (Local: Praça do Shopping/Estádio Municipal – 09 horas);

Dia 24 de novembro – Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador (Local: Estádio Municipal – 16 horas);

Dia 25 de novembro – Torneio Quadrangular nas modalidades de Voleibol, Basquetebol e Handebol (Local: Ginásio Geraldão – 08 horas);

Dia 26 de novembro – Torneio de Futebol Society (Local: Estádio Municipal – 08 horas).

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria/Semec

Foto: Semec