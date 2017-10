Vera da Farmácia entrega pedido de emenda no valor de R$ 250 mil à Marinha Raupp para recuperação da iluminação da Avenida Melvin Jones

Aproveitando a viagem a Brasília nesta semana, a vereadora Vera da Farmácia (PMDB), entregou pessoalmente a deputada federal Marinha Raupp (PMDB), pedido de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil.

Segundo a vereadora, esse valor visa à recuperação dos postes e luminárias ao longo da Avenida Melvin Jones, que estão praticamente todos quebrados.

Vera ressalta no pedido que a via é de suma importância para o bairro, e a falta de iluminação gera insegurança, fazendo com que os marginais aproveitam a escuridão para praticar assaltos a comércios e as pessoas que por ali transitam.

Texto e Foto: Extra de Rondônia