Colônia Penal e Presídio Feminino de Vilhena recebem materiais novos para atender às unidades

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou da entrega de materiais de estruturação para atender as unidades prisionais no município de Vilhena.

A emenda parlamentar individual foi destinada em 2016 e após os trâmites legais, partes dos materiais foram entregues nesta semana e atenderá à Colônia Penal e o Presídio Feminino.

O secretário do Estado de Segurança Pública, Marcos Rocha esteve presente participando da entrega e agradecendo a atuação da parlamentar, “Tenha certeza, Deputada Rosangela, que esse material está sendo de muita serventia para a estrutura dessas unidades”, o secretário ainda destacou que tem acompanhado os trabalhos da deputada e que ela vem buscando ofertar o melhor para todas as áreas do nosso Cone Sul.

Para o Diretor das duas unidades prisionais, Alexsandro Silva, os equipamentos de estruturação irão fortalecer as condições de trabalho dos servidores e também os atendimentos aos detentos e detentas.

“Aqui temos como prioridade a ressocialização e reinserção social de cada detento e detenta. E desta maneira, vamos aos poucos reestruturando nosso ambiente de trabalho, ofertando condições melhores aos nossos servidores e também segurança ao local”, disse o diretor.

A emenda para aquisição desse material foi de R$ 45 mil reais, os servidores das unidades fizeram cotação em vários sites para adquirem materiais de qualidade e bom preço.

A deputada ressalva que são muito gratificantes esses investimentos. “Tenho certeza que esses materiais como: computadores, armários, mesas, câmaras de segurança, furadeira, máquina de lavar a jato, entre outros, serão de suma importância para que os servidores possam trabalhar com mais tranquilidade”, destacou.

Partes dos equipamentos já foram entregues, o Coordenador geral do sistema prisional, David Ferreira informou que a próxima remessa está para chegar e explicou que a demora para a entrega desses equipamentos foram devidos aos trâmites legais em cada processo. “Nós buscamos trabalhar da maneira mais transparente e correta, por isso tomamos cuidado com todos os processos. Em breve o restante do material será enviado e assim ficaremos completamente equipados e melhor estruturados para trabalharmos”, frisou o coordenador.

Estiveram presentes durante a entrega, o ex-deputado federal Natan Donadon, a vereadora Leninha do povo, Major Goes, além de servidores penitenciários e a equipe da Deputada Rosangela Donadon.

Autor e fotos: Assessoria