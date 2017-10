COLORADO: adolescente de 13 anos relata para professora que foi abusada 5 vezes pelo próprio tio

Na última terça-feira, 17, uma estudante relatou pra uma professora de uma escola estadual de Colorado, que quando tinha 6 anos foi abusada por cinco vezes pelo irmão de seu pai.

Diante dos relatos da jovem, a professora procurou a orientadora da instituição que conduziu a menor até a delegacia da Polícia Civil, onde a mesma relatou que dentre as vezes que foi molestada, uma teria sido em uma piscina na cidade de Cacoal, onde o tio também a teria convencido a pratica sexo oral e em outra ocasião, teria acordado com o mesmo tentando manter relações sexuais com ela, tapando sua boca e exigindo que ela não gritasse.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sob investigação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa