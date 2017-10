Confira o edital do concurso da Sefin de Rondônia com salários acima de R$ 16 mil

A Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta sexta-feira,o edital de abertura do concurso público com 62 vagas de cargos efetivos e constituição de cadastro de reserva, para Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, Técnico Tributário e Contador na Secretaria de Fazenda de Rondônia (Sefin). O salário de auditor é de R$ 16 mil mais benefícios.

As inscrições serão abertas no período de 24 de outubro de 2017 a 4 de dezembro de 2017. As taxas são de R$ 190,00 (auditor), R$ 119,00 (técnico) e R$ 65,00 (contador). O pagamento do valor da taxa de inscrição por meio eletrônico poderá ser efetuado até o dia 05 de dezembro de 2017. Os pagamentos efetuados após esse prazo não serão aceitos.

Auditor

Escolaridade: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e/ou Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Atribuições: programar e executar atividades de natureza complexa e qualificada de fiscalização da tributação e arrecadação de tributos estaduais; orientar a elaboração de normas relativas a fiscalização e tributação previstas na legislação tributária, executando-as; entre outras.

Remuneração: R$ 16 mil + mais benefícios legalmente cabíveis.

Técnico

Escolaridade: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Atribuições: análise de processos administrativos e tributários; cobrança, análise e controle da arrecadação de tributos estaduais; manutenção e atualização dos registros de controle de arrecadação; entre outras.

Remuneração: R$ 7,8 mil +mais benefícios legalmente cabíveis.

Contador

Escolaridade: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro profissional no órgão competente.

Atribuições: : planejar o sistema de registro e operações, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; entre outras.

Remuneração: R$ 2,2 mil + mais benefícios legalmente cabíveis.

Etapas concursos SEFIN RO

A seleção dos candidatos dar-se-á por meio de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Guajará-Mirim e Vilhena, no Estado de Rondônia – RO, no dia 14 de janeiro de 2018, das 08h às 13h00, para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, e das 15h00 às 19h00, para Técnico Tributário e Contador.

Auditor

Para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, a Prova Objetiva será composta por 100 (cem) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 5 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.

Técnico

Para o cargo de Técnico Tributário, a Prova Objetiva será composta por 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.

Contador

Para o cargo de Contador, a Prova Objetiva será composta por 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.

Critérios para aprovação no concurso Sefin RO

Para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente: a) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total da prova, ou seja, 50 (cinquenta) questões; b) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo I, ou seja, 15 (quinze) questões; c) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo II, ou seja, 28 (vinte e oito) questões; e d) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo III, ou seja, 7 (sete) questões; e e) acerta, no mínimo, 1 (uma) questão em cada disciplina.

Para o cargo de Técnico Tributário será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente: a) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total da prova, ou seja, 40 (quarenta) questões;b) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo I, ou seja, 20 (vinte) questões; c) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo II, ou seja, 12 (doze) questões; e d) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo III, ou seja, 8 (oito) questões; e e) acertar, no mínimo, 1 (uma) questão em cada disciplina.

Para o cargo de Contador será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente:

a) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total da prova, ou seja, 40 (quarenta) questões; b) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo I, ou seja, 10 (dez) questões; c) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo II, ou seja, 15 (quinze) questões; e d) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões do módulo III, ou seja, 15 (quinze) questões; e e) acertar, no mínimo, 1 (uma) questão em cada disciplina.

O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, contados a partir da data de homologação do resultado fi nal, podendo ser prorrogados por igual período a critério da Administração Pública Estadual.

