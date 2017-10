COOPEVI/ASBAVI-SICOOB é Campeã Estadual de Basquete Sub-17 e se classifica para o Brasileiro

Pela primeira vez na história dos jogos escolares juvenis de Rondônia uma equipe do interior do Estado superou as equipes da Capital no Basquetebol. Apenas na categoria infantil feminina uma cidade do interior havia sido campeã.

A disputa ocorreu em Porto Velho entre os dias 13 e 18 de outubro e o Colégio Coopevi de Vilhena em parceria com a ASBAVI/SICOOBCREDISUL, conquistou o primeiro lugar no basquete masculino categoria Sub-17 sob o comando do treinador Siverlô Meireles. A final foi disputada contra o Colégio Barão do Solimões de Porto Velho, que mesmo com apoio da torcida, foi derrotado pelo placar de 45 a 36.

Coopevi/ASBAVI-SICOOBCREDISUL venceu todos os 5 jogos que disputou, derrotando as equipes de Ji-paraná, Cacoal, Buritis e o colégio Classe A, também de Porto Velho. “Acredito que o título é resultado do mérito, essa é minha filosofia e a que tento passar para os garotos. Estamos treinando forte e intensamente desde o início do ano, o título não veio nesses 5 dias de campeonato, é fruto de um trabalho sério de todos os atletas e membros da equipe, tudo isso fez com que fôssemos merecedores dessa conquista” disse o Treinador Siverlô Meireles.

A brilhante e inédita conquista na categoria juvenil de 15 a 17 masculina não esconde porém as dificuldades encontradas para fazer o esporte no Cone Sul do Estado. Poucos locais disponíveis para treino, competições centradas na capital, busca por parceiros do esporte, burocracia da parte administrativa, deslocamento sempre a grandes distâncias entre outras diversas complicações.

Agora a equipe Vilhenense se prepara para, pela primeira vez, representar Rondônia nos Jogos Escolares da Juventude a serem realizados em Brasília no mês de novembro. Competição que irá reunir mais de 3 mil alunos/atletas de instituições de ensino públicas e privadas de todo o Brasil em diversos esportes. Os Jogos Escolares da Juventude são o maior celeiro de talentos olímpicos do País. A competição estudantil revela, a cada ano, novos nomes para o esporte.

Os campeões do JOER 2017 retornam hoje (19/10) para Vilhena e são esperados com festa na recepção.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Foto: Siverlô Meireles