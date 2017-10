Diretora de hospital baixa norma e proíbe uso de celular no trabalho em Cerejeiras

Na manhã desta sexta-feira, 20, a redação do Extra de Rondônia recebeu reclamação por parte de servidores municipais de Cerejeiras, sobre uma norma baixada pela diretora do hospital Marly Alves de Oliveira.

De acordo com as informações, foi fixado um comunicado em várias partes do hospital, onde os servidores estão proibidos de usar celular dentro do hospital, sendo que os mesmo terão que ficar desligados em horário de trabalho.

De acordo com as reclamantes, saem de suas casas e deixam filhos, maridos e até os pais, com isso, se houver alguma emergência como seriam avisadas. Por isso, a importância de manter o celular ligado, mas agora com a norma não podem mais.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso a diretora queira se pronunciar sobre o assunto.

Leia o comunicado na íntegra:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia