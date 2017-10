Em coletiva, delegado fala sobre os dois últimos casos elucidados pela Delegacia de Homicídios de Vilhena

Em uma coletiva de imprensa concedida na manhã desta sexta-feira, 20, o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena, Núbio Lopes de Oliveira, falou sobre as investigações referentes aos dois últimos casos elucidados no município, sendo um, a tentativa de homicídio ocorrida no mês corrente, contra uma gestante, de 19 anos e outro, de homicídio consumado, contra Sandro Lima Barbosa, ocorrido no dia 15 de setembro de 2014.

No caso da gestante, que foi atacada a golpes de facão no último dia 13, por volta das 15h00, no bairro Cohab, o delegado confirmou que o agressor se trata de um menor em conflito com a lei, de 17 anos, e que os motivos da tentativa contra a vida da jovem, se deram pelo fato do menor, que não possui nenhum tipo de relacionamento ou grau de parentesco com vítima, não ter gostado de possíveis comentários que a mesma teria feito a uma terceira pessoa, sobre sua conduta.

Ainda segundo Núbio, a documentação que comprova a culpabilidade do menor através dos relatos da vítima, de testemunhas e de provas levantadas pelo setor de investigação, será encaminhado para Delegacia de Atos Infracionais, devido o agressor não poder responder a um inquérito policial como reza o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que esta, deverá tomar medidas de emergência pelo fato de que, mesmo após as agressões violentas que proferiu contra a gestante, o agressor ainda a ter afirmado que se caso ela não morresse, ele retornaria e concretizaria sua intenção de matar.

Com relação ao segundo caso referente à morte de Sandro Lima Barbosa, de 27 anos, que foi assassinado a tiros por volta das 09h00, na Rua 1701, no Bairro Jardim Primavera, o delegado afirmou que o executor atende pelo nome de Heli Jaques Brava, mais conhecido como “Free Willy” e que hoje tem 32 anos, porém, já se encontra detido no Presídio Cone Sul, onde cumpre pena por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outro delitos.

Heli que assim como Sandro, na época do crime já era um reeducando, se dirigiu até a residência do mesmo e o convidou para sair, o assassinando a tiros pouco tempo depois de serem flagrados por circuitos de segurança, caminhando lado a lado, a poucos metros do local do crime.

Devido Sandro ter corrido ao ser surpreendido pelo suposto amigo, invadindo uma residência, Heli o seguiu e o executou em frente uma criança de cerca de quatro anos, que estava no interior do imóvel e que acabou se tornando a única testemunha do crime.

Para concluir, o delegado relatou que devido Heli, que chegou a ir ao velório da vítima, possuir um jeito peculiar de andar, devido ter sido alvejado por um tiro em uma das pernas, que o deixou com uma leve deficiência, pelas roupas usadas pelo executor terem sido encontradas em sua residência, assim como diversas provas levantadas pela investigação, não há sombra de dúvidas com relação à autoria do crime ter partido do suspeito, porém, os motivos que o levaram ao ato, ainda são desconhecidos.

Diante dos fatos, o setor de homicídios concluiu os inquéritos referentes aos dois casos, que devem ser despachados ainda esta semana para os respectivos órgãos responsáveis pelos tramites legais cabíveis a cada um.

Texto e foto: Extra de Rondônia