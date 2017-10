Escritor vilhenense relança livro e lança poesia em forma de postais

Na tarde desta sexta-feira, 20, visitou a redação do Extra de Rondônia, o escritor Nill Cruz, de 48 anos, que está relançando livro de poesia e lançando mais uma obra de sua autoria em foram de postais.

O escritor vilhenense ressalta a dificuldade que passou para conseguir produzir mais esta obra, pois de acordo com Nill é muito difícil conseguir parceiros ou patrocínio, até mesmo o apoio da secretaria de cultura e da própria academia de letras de Vilhena.

Nill está se preparando para relançar o livro “Para Ler Enquanto Espera”, e mais 36 poesias em formas de postais, que poderão ser adquiridas a preços populares.

Segundo Nill, “a ideia de lançar poesias em forma de cartão postal foi do professor Jeferson, pois eu queria expor, mas sem publicar um livro e com isso, conversando com ele a ideia surgiu em forma dos cartões postais”, salientou.

O lançamento será neste sábado, as 19h30 no Espaço Cultural Sicoob – na Avenida Capitão Castro, no Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia