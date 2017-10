Faculdade AVEC promove II Encontro de Ciências Contábeis

A faculdade AVEC e a XX turma de Ciências Contábeis da instituição organizaram nesta semana o I Encontro de Ciências Contábeis, que teve início na noite de segunda-feira, 16 de outubro, e se encerrou na última quarta-feira, 18 de outubro.

Participaram do evento, empresários, administradores, acadêmicos de Ciências Contábeis, Administração e professores da instituição.

O coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor Marcos Roberto Pinto, agradeceu o empenho dos acadêmicos e do corpo docente na realização do encontro, e fundamentou a importância do evento, “O professor Gonzaga, mantenedor da instituição prima pelo ensino continuado e pelo intercâmbio de ideias dentro do ensino superior, para que aluno tenha uma visão ampla de sua área profissional, sendo adeptos desse pensamento, vemos que eventos como o Encontro de Ciências Contábeis são essenciais para acrescentarmos valores no aprendizado do acadêmico”, disse.

A primeira do evento foi realizada pelo magistrado na vara do trabalho de Vilhena, juiz André Pereira, como o tema “A Nova Reforma Trabalhista”, onde enalteceu alguns pontos importantes aos acadêmicos e empresários presentes dentro da última reforma trabalhista.

Na segunda noite do encontro, os acadêmicos participaram de oficinas em Finanças Comportamentais, Tipos Psicológicos e gestão de pessoas, Imposto de Renda Pessoa Física e também Gestão Empresarial.

Já nesta quarta-feira, a advogada Márcia Carvalho Pereira, abordou o tema, “O Contador e Administrador e a Seguridade Social”, onde a também docente da instituição pontuou diversos tópicos polêmicos sobre a seguridade social no Brasil e como os contadores e administradores devem atuar nesta seara.

Autor e foto: Assessoria