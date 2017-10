Inscrição do rondoniense 2018 termina hoje; Vec e mais três clubes faltam confirmar participação

A briga pelas oitos vagas para a disputa do campeonato rondoniense 2018 anda acirrada. O prazo de confirmação das equipes no estadual termina sexta-feira,20, às 18h00 (Horário de Rondônia).

Os clubes interessados devem entregar o termo de participação ao Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

De acordo com o diretor de departamento de competições entidade, Almir Belarmino Caetano, a competição em 2015 contará com oito clubes. “Desde 2014 foi regularizado através de Portaria da Presidência, o número de oito equipes. Essas equipes que participaram em 2017 tem a preferência. Caso ocorra alguma desistência dentre as oito, abre vagas para as demais, obedecendo o critério de protocolo de intenção de participação”, frisou.

Segundo informações do Departamento de Registro da FFER, os clubes que entregaram o termo de participação foram: Barcelona, Genus, Ji-Paraná e Real Ariquemes, restando apenas as confirmações do Ariquemes, Guajará, Rondoniense e VEC.

Além das oito equipes, outros três clubes manifestaram interesse em disputar o campeonato, entre eles: Avaí, Porto Club e Vilhenense. Sobre a possibilidade de um participante de Cacoal no Estadual, o dirigente descartou a possibilidade. “Cacoal não se manifestou”, frisou.

O campeonato rondoniense 2018 está previsto para iniciar no mês de fevereiro do ano que vem.

Texto e Foto: Extra de Rondônia

Fonte: FFER