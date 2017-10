Missionário vilhenense irá realizar trabalho voluntária na África

O missionário Márcio Fernandes Paiva visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quinta-feira, 19, para contar sobre a viagem missionária que irá fazer juntamente com outros membros da Igreja do Avivamento para a África.

Segundo Márcio está nessa jornada há 12 anos e sempre teve o sonho de realizar uma ação social nas cidades mais carentes do continente africano. Ele contou que uma vez recebeu relatórios e fotos de alguns locais que a população enfrenta uma situação de extrema pobreza e vive em condições sub-humanas. Dali em diante, foi despertado o desejo de ajudar aquela população.

Fernandes explica que devido à enfermidade de sua filha teve que adiar a viagem, mas agora acompanhado de outros missionários da igreja irá no dia, 12 de novembro, e ficará por um período de quinze dias.

Márcio conta que desenvolverá projetos com viúvas, crianças carentes e órfãs, onde estará ajudando com alimentação, escolaridade, oferta missionária e ainda levará a palavra do Senhor.

De acordo com Márcio, o seu ministério também tem realizado muitas ações sociais no município de Vilhena, com crianças, moradores de ruas, presidiários e dependentes químicos. Ele relata que possui um projeto intitulado “Pão para quem tem fome”, onde são entregues alimentos para a população carente.

Fernandes disse também que “todos me questionaram o porquê de ir à África, ao invés de ficar aqui no conforto de minha casa ajudando os populares de Vilhena. Eu sempre respondi que aqui nós temos desenvolvido um trabalhado incansável, atualmente estamos atendendo mais de 150 crianças através do projeto Fonte de água viva”.

O missionário finaliza orientando que “todos devem se doar pelo próximo, seja realizando distribuição de alimentos, roupas, brinquedos nos bairros locais da cidade ou dedicando um pouco de seu tempo a ações voluntárias, para que se possa por um sorriso no rosto de quem precisa e vive em situações de extrema pobreza e necessidade”.

Texto e Foto: Extra de Rondônia