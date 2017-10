Secretariado não respeita e Confúcio desabafa em blog: “Me ouvem falar, mas sai no outro ouvido”

O governador Confúcio Moura (PMDB) está tendo problemas com seu secretariado.

Mas, ao invés de falar diretamente, cara a cara, com o pessoal do primeiro escalão, resolveu mandar o recado de forma diferenciada: usou seu blog na internet.

Em sua página “Conversa Aberta”, com título “Arrocho”, Moura lamenta o fato de não ser respeitado por seu secretariado. “Grande parte do secretariado, me ouve falar. São educados. Mas, a informação que passo, entra num ouvido. Um pouco fica retida no cérebro. E grande parte, sai no outro ouvido”, desabafou.

Ele também alertou para os gastos desnecessários do dinheiro público com viagens. “Nunca vi, como se ama gastar dinheiro, como o ‘bicho governo’. Viajar para congresso, não. viajar para eventos, não, pode esquecer”, antecipou.

Leia o desabafo na íntegra aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação