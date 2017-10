TAM é condenada a indenizar vilhenenses por danos materiais e morais

A companhia TAM Linhas Aéreas S/A, foi condenada e terá que indenizar cinco vilhenenses por danos materiais e morais.

O advogado Cesar Stefanes entrou com ação contra a companhia, após Antônio Carlos Santana e mais quatro amigos terem sidos prejudicados num voo que estava marcado com seis meses de antecedência para o Rio de Janeiro, onde iriam participar de um congresso na igreja Metodista Wesleyana.

Porém, quando os mesmo já estavam em viagem para Cuiabá-MT, onde pegariam o voo para o Rio de Janeiro, receberam informação que os mesmo seriam relocados por motivos de reorganização da malha aérea. Entretanto, quando chegaram ao aeroporto, não conseguiram embarcar, devido à confusão feita pela companhia.

Antônio e os amigos retornaram para Vilhena, ele comprou passagem em outra companhia e participou apenas do final do congresso no Rio .

De volta à cidade, Antônio acionou a justiça através do advogado Cesar Stefanes que entrou com ação e conseguiu com que os vilhenenses fossem indenizados no valor de R$ 5 mil cada. Além do reembolso das passagens e despesas que tiveram durante o deslocamento até Cuiabá.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração