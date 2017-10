Vereador antevê problema de falta de espaço no Cristo Rei e indica à prefeita construção de um novo cemitério

O vereador Rogério Golfetto (PODEMOS) realizou uma série de indicações parlamentares nos últimos meses visando melhorias na capela e no cemitério municipal.

Segundo o parlamentar, moradores lhe procuraram para pedir que ele pedisse à administração um maior cuidado com os locais, que são utilizados por centenas de pessoas todos os dias.

Entre as melhorias o vereador Golfetto pediu a construção de um estacionamento pavimentado para que as famílias possam ter o acesso facilitado ao cemitério, bem como, o calçamento de todas as vias internas.

A limpeza de toda sujeira nas vias internas, que dificultava a passagens das famílias pelos jazigos, foi pedida pelo vereador em maio, e foi atendida nesta última semana pela secretaria de obras.

Outro pedido de populares é para o aumento do número de cadeiras dentro da capela mortuária, da qual Golfetto também requereu atenção da administração municipal através de indicação parlamentar. O vereador justifica que quando as pessoas vão velar seus entes queridos, muitas vezes não se sentem bem, e atualmente tem faltado cadeiras para acomodar a todos dentro dessa necessidade.

E antevendo uma problemática que em breve poderá acontecer, o vereador indicou a prefeita Rosani Donadon (PMDB) que defina uma área e construa um novo cemitério para Vilhena, “Já é perceptível que o espaço do cemitério Cristo Rei está acabando, por isso, dentro de poucos anos não haverá mais espaço para sepultamentos, e para não termos que providenciar um local às pressas, faço a indicação para a construção de um novo cemitério para a cidade”, disse Golfetto.

Autor e foto: Assessoria